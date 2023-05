Xbox Elite Serie 2 in video: un controller per tutti i gusti grazie al Design Lab

Mentre in rete si inizia a discutere del possibile futuro dell'affare Activision-Microsoft con la riforma della CMA promessa dal Primo Ministro UK, la casa di Redmond rimette in moto la macchina promozionale con uno spot dedicato ai controller Xbox Elite Serie 2 e alla grande libertà offerta dal Design Lab.

Grazie alle nuove colorazioni del Design Lab per Xbox Elite Serie 2, ogni modello del 'pro controller' del team Xbox può essere personalizzato in ogni aspetto, dalla scocca ai singoli elementi del layout di tasti, trigger e analogici.

Chi desidera servirsi del Design Lab per arricchire la propria collezione di accessori con un controller customizzato, può quindi utilizzare il portale di Microsoft per scegliere 12 colori per i tasti frontali, 25 colori per i restanti tasti e 17 colorazioni per il paddle e la croce direzionale. Quanto alla scocca posteriore e anteriore, alle 16 colorazioni previste dal Design Lab si aggiungono anche le 'varianti cromatiche speciali' proposte dalla casa di Redmond con i preset ispirati a titoli first party come Minecraft Legends.

Già che ci siamo, avete già visto il folle spot di Microsoft sul lato 'croccante' dei controller Xbox Elite Serie 2?