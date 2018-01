Xbox Elite Controller V2: un leak svelerebbe i dettagli sul nuovo controller Microsoft

Un leak apparso sul portale cinese Baidu sembrerebbe aver svelato i primi dettagli sull', diretto successore del controller cheha realizzato per soddisfare i giocatori più esigenti.

Di seguito trovate la breve lista di informazioni, poi riportate su ResetEra:

Batterie ricaricabili e fisse, con ricaricatore in stile Mag-Safe;

Porta USB Type-C;

Collegabile a Windows 10 tramite Bluetooth;

Switch per tre profili;

Possibilità di bloccare i trigger su tre livelli.

Al momento non abbiamo alcuna conferma ufficiale, ma in rete sono già apparse le prime foto che sembrano ritrarre il nuovo controller in alcuni dettagli. Cosa ne pensate? Accogliereste con favore una versione riveduta del già apprezzato Xbox Elite Controller? Vi ricordiamo che sta per tornare in commercio anche The Duke, l'originale ed imponente primo pad per Xbox.