Xbox Elite Wireless Controller Series 2 è in vendita su Amazon in due colorazioni

Il nuovissimo Controller Wireless Elite per Xbox Serie 2 offre oltre 30 nuovi modi per giocare come un professionista, tra cui levette regolabili, nuovi componenti intercambiabili, fino a 40 ore di autonomia della batteria ricaricabile e infinite possibilità di personalizzazione con l'app Accessori Xbox su console Xbox One e dispositivi Windows 10.

Il nuovo controller Elite Series 2 con levette a tensione regolabile, impugnature gommate arrotondate e blocchi dei grilletti più corti offre ora infinite possibilità di personalizzazione con componenti intercambiabili ed esclusive opzioni di mappatura dei pulsanti nell'app Accessori Xbox.

Ora è possibile salvare fino a 3 profili personalizzati sul controller e passare da un profilo all'altro in ogni momento. Con estrema facilità si possono cambiare coprilevette, croci direzionali e levette posteriori per adattare il controller allo stile di gioco preferito.

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 è acquistabile su Amazon al prezzo di 159,99 euro in due colorazioni differenti con spedizione immediata, nera e bianca, di seguito i link per acquistarlo:

All'interno della confezione troveremo il controller Wireless Elite per Xbox Series 2, la custodia di trasporto, un set di 6 levette (2 standard, 2 classiche, 1 alta, 1 bombata, un set di 4 levette posteriori (2 medie, 2 mini), un set di 2 croci direzionali (standard, sfaccettata), uno strumento di regolazione delle levette, stazione di ricarica e cavo USB-C.