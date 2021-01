Xbox e l'enorme controller The Duke: nuovi retroscena da Greenberg e Moore

Tra le tante testimonianze raccolte dai giornalisti di Bloomberg per ricordare i venti anni dalla presentazione della prima console Xbox, troviamo anche le dichiarazioni di Aaron Greenberg e di alcuni ex dirigenti Microsoft come Peter Moore con retroscena sulla genesi dell'enorme controller The Duke.

Dalle colonne di Bloomberg News, Greenberg ha condiviso un aneddoto legato al processo creativo e progettuale della prima Xbox e del suo controller svelando come "nei focus group che organizzavamo in quel periodo davamo modo ai consumatori in Giappone di testare The Duke ma una volta tenuto in mano esclamavano 'è così grande!'. Si preoccupavano molto che il pad e la console fossero compatte. Il nostro desiderio era quello di costruirci un business videoludico globale, e quindi avere successo in Giappone. Devo dire che siamo stati un po' ingenui, non capivamo quanto sarebbe stato difficile ottenere quel risultato".

Alle parole dell'esponente della divisione marketing del Team Xbox fanno eco le dichiarazioni di Todd Holmdahl: l'allora Corporate Vice President del Gruppo di Produzione di Xbox ricorda come "qualcuno pensando a The Duke potrebbe dire che non è stato il controller più gradevole dal punto di vista estetico, ma quel pad era davvero molto iconico".

Ben più "dirette" sono invece le parole pronunciate da Peter Moore: l'ex boss della divisione Xbox di Microsoft ricorda infatti che "a quei tempi guardavamo a The Duke e lo chiamavamo sempre l'Incredibile Hulk, perchè era grande e verde. Ma penso che dietro a tutto quello ci fosse stata la consapevolezza che l'azienda, alla fine, avrebbe trovato la sua strada nei videogiochi e si sarebbe comportata bene. Era il riflesso del pensiero di Gates, Ballmer e altri, credevamo che se fossimo stati davvero convinti di entrare nel mercato dei videogiochi, alla fine con tutte le nostre risorse, il talento, la pazienza e l'esperienza saremmo riusciti a realizzare quell'obiettivo".

Su queste pagine trovate anche le dichiarazioni di Aaron Greenberg, provenienti sempre dallo speciale di Bloomberg, sulle attività svolte da Microsoft per progettare Xbox smontando una PS2 per studiarne i diversi componenti e valutare i costi di produzzione e il possibile prezzo di lancio della prima console verdecrociata.