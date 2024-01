Xbox: un'esclusiva che ambiva al GOTY arriverà su PS5 e/o Switch 2, per un insider

Nell'attesa di scoprire se ci sarà davvero un Xbox Developer Direct nel mese di gennaio, il noto insider Nate the Hate parla delle esclusive Microsoft e di come queste potrebbero presto sbarcare su altre piattaforme.

All'interno di un filmato dedicato ai pronostici e le previsioni per il 2024, Nate the Hate ha dichiarato che, stando alle informazioni in suo possesso, il colosso di Redmond potrebbe portare alcuni titoli first party su altre piattaforme, quindi PlayStation e/o Switch 2.

In primis l'insider fa riferimento al possibile approdo del remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion in formato multipiattaforma, considerando anche che l'RPG è amato dalle numerose community che l'hanno giocato nella sua versione originale. Ma sembra che non sia finita qui: secondo quanto riportato, un'esclusiva Xbox che nutriva ambizioni per la vittoria del Gioco dell'Anno sarebbe in arrivo sulle sponde Sony e/o Nintendo.

Impossibile non pensare a Starfield, che pur essendo un grande assente dei candidati ufficiali al GOTY, aspirava sicuramente ad un riconoscimento tanto importante, essendo peraltro la prima nuova IP di Bethesda da 25 anni. È però possibile che si stia parlando di Hi-Fi Rush, che ha ottenuto riconoscimenti da parte di critica e fanbase, o persino Pentiment, che al netto di essere un progetto in scala ridotta ha saputo pienamente convincere per le sua originalità. Al momento non è possibile confermare queste voci, ma i fan stanno già speculando sui nomi che potrebbero presto arrivare sulle piattaforme esterne all'ecosistema Xbox. Secondo voi di che gioco potrebbe trattarsi?