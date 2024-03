Xbox tra esclusive, licenziamenti, crisi del mercato ed espansione su PS5 e Switch

Phil Spencer è stato intervistato da Polygon e in questa occasione il responsabile della divisione Xbox ha toccato numerosi argomenti, tra i quali la crisi del mercato dei videogiochi e il concetto di esclusiva secondo Microsoft.

Il mercato è in crisi e questo non è un mistero, secondo Spencer uno dei motivi è proprio da ricercare nel concetto di esclusiva: i grandi blockbuster in esclusiva costano troppo e non vendono come dovrebbero, nella maggior parte dei casi, per questo si guarda con sempre maggior interesse verso altre piattaforme.

Xbox ha già portato alcuni giochi del suo catalogo su PS5 e Nintendo Switch quest'anno, come Pentiment, Sea of Thieves, Hi-Fi Rush e Grounded. In questo modo anche vecchi giochi possono godere di una impennata nelle vendite e oltretutto, secondo Spencer, è un modo per far crescere l'industria e scrollarsi di dosso il concetto di esclusiva così come lo conosciamo.

Phil ribadisce poi come ogni decisione presa da lui e dal suo team viene presa esclusivamente per far crescere il brand Xbox, sebbene la percezione del pubblico a riguardo possa essere diversa. L'idea di Microsoft resta sempre quella di portare Xbox ovunque ci sia uno schermo, per venire incontro alle esigenze della GenZ, una generazione abituata a giocare su smartphone, su computer, su smart TV, su tablet e su console, e in generale ovunque ce ne sia l'occasione, passando in maniera fluida da un dispositivo all'altro.

Spencer ha poi parlato dei licenziamenti: a fine marzo Activision Blizzard licenzierà 900 persone in aggiunta ai 1.900 dipendenti licenziati da Microsoft Gaming a gennaio. Purtroppo i tagli sono spesso un male necessario in un periodo di grande crisi e se i ricavi di una azienda non crescono, la società dovrà tagliare dei costi per rientrare degli investimenti fatti e far quadrare i conti.

Phil parla poi di amici e colleghi trasferiti altrove o che hanno perso il lavoro da un giorno all'altro, un problema serio di questa industria che rende sempre più difficile costruirsi una carriera stabile e di conseguenza avere una vita più regolare.

L'augurio di Spencer è che questo business possa tornare ad essere rigoglioso come un tempo, ma si tratta di un processo che richiederà tempo, risorse e sacrifici. L'obiettivo è quello di guardare al futuro con nuove prospettive di crescita e cambiamento, per resistere alle sfide di un mercato in subbuglio.

