Xbox e le esclusive: Microsoft sarebbe in trattative con grandi studi third-party

Non solo studi interni: Microsoft, dopo aver esteso a dismisura il numero dei suoi Xbox Game Studios, sarebbe attualmente in trattative per stringere accordi con compagnie thir-party per produrre nuove esclusive da portare su Xbox Series X|S e PC Windows 10.

Questo è quanto riferito da Jez Corden di Windows Central, solitamente una fonte piuttosto attendibile e vicina al mondo Xbox. Stando alle sue dichiarazioni, Microsoft sta cercando di stringere accordi con "grandi studi third-party" non solo per produrre nuove esclusive per le sue piattaforme, ma anche per dare il via a dei progetti destinati a durare potenzialmente una decade. In quest'ultimo caso potremmo star parlando di titoli multiplayer online a supporto continuo, o di franchise contenenti diversi capitoli al loro interno o, chissà, un prodotto che possa unire entrambe le idee.

In effetti, Jez Corden si è lasciato scappare qualche dettaglio in più al riguardo, precisando che Microsoft è in cerca di una partenership simile a quella stretta in passato con Bungie per la creazione della saga di Halo, divenuta poi la bandiera del gaming su Xbox. Tuttavia, in quel caso si trattò di una vera e propria acquisizione, mentre il nuovo "piano decennale" prevederebbe un sodalizio con studi esterni.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni in merito, e vi raccomandiamo come al solito in questi casi di prendere la notizia con le dovute cautele, nell'attesa che la casa di Redmond sveli ufficialmente i suoi piani futuri. Su ciò che ci aspetta su Xbox Series X|S nei prossimi mesi ed anni ne sapremo di più nel corso di quest'estate, quando si terrà l'evento Microsoft x Bethesda promesso soltanto pochi giorni fa da Phil Spencer e soci.