Xbox, un'estate di fuoco: tra Gamescom 2022 e Bethesda Showcase, continuano i rumor

Sembra che una vera e propria estate di fuoco attenda l'universo Microsoft per quest'anno, almeno stando alle sempre più numerose indiscrezioni che circolano nel mondo videoludico.

A breve distanza dall'annuncio ufficiale dell'edizione estiva dell'Xbox Fan Fest 2022, due noti addetti ai lavori condividono intriganti anticipazioni su quelli che potrebbero essere i piani del colosso di Redmond per i prossimi mesi.



Come noto, sul calendario degli appassionati di gaming è già stata segnata la data del prossimo 12 giugno 2022, che ospiterà l'atteso Xbox + Bethesda Showcase. L'ambiziosa trasmissione, a quanto suggerito dal team verdecrociato, avrà una durata di almeno 90 minuti. Una finestra comunicativa decisamente ampia, che stando al noto insider "Rand al Thor" - da sempre vicino al mondo Xbox - dovrebbe poter contare su annunci da parte di ogni team parte degli Xbox Game Studios.



Ma non è finita qui. Stando a Jez Corden, altro insider molto noto tra gli appassionati del mondo Xbox, Microsoft avrebbe deciso di presenziare all'edizione 2022 della Gamescom di Colonia. La fiera videoludica europea, lo ricordiamo, è infatti intenzionata a tornare in presenza, con l'appuntamento in programma per le giornate comprese tra 24 e 28 agosto 2022. Per l'occasione, a quanto pare, il team Xbox starebbe preparando qualcosa di speciale da proporre in Germania.