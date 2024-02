Xbox: l'evento sul futuro di Microsoft sarà coperto dai The Game Awards

A seguito degli insistenti rumor che vogliono imminente il passaggio di Microsoft ad una strategia completamente multipiattaforma, gli organizzatori dei The Game Awards hanno confermato che si occuperanno di coprire e diffondere le novità in arrivo.

L'account X|Twitter dei The Game Awards ha inoltrato la notizia data da Microsoft, che pressata dall'incessante emergere di rumor nei suoi confronti ha deciso di mettere in chiaro la situazione tramite un evento ufficiale.

"La prossima settimana Phil Spencer e Xbox riveleranno la loro "visione per il futuro di Xbox" in uno speciale evento aziendale", recita il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce. "Restate sintonizzati con i The Game Awards per la copertura completa su questo evento". Con il passare degli anni, e specialmente dopo la morte dell'E3, i TGA sono diventati lo show a sfondo videoludico più importante dell'anno. Non solo vengono qui premiati i titoli migliori dell'annata, ma assistiamo puntualmente agli annunci di titoli di massima importanza e all'apparizione sul palco di sviluppatori, celebrità del cinema, orchestre musicali e altro ancora.

Il fatto che i TGA abbiano confermato di voler coprire l'evento Xbox, lascia presagire l'arrivo di notizie piuttosto rilevanti. Nel mentre attendiamo di scoprire le novità la prossima settimana, un annuncio di lavoro sembra suggerire che Halo arriverà su PlayStation.