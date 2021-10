Xbox e l'evento di novembre:tanti annunci anche senza reveal di nuovi giochi per Klobrille

Dopo aver collaborato con Microsoft per realizzare l'immagine di presentazione dell'Xbox Anniversary Celebration di metà novembre, l'insider Klobrille riflette sulle possibili sorprese di un evento che, a suo dire, sarà foriero di novità a prescindere dalla già confermata assenza di World Premiere di giochi inediti.

La personalità social divenuta ormai celebre per i suoi leak a tema Xbox è intervenuta in una discussione per spiegare che "Microsoft non ha bisogno di annunciare nuovi videogiochi in questo momento. Hanno già in cantiere tanti di quei giochi che, se lo volessero, potrebbero riempire un'intera conferenza E3 con i gameplay e i video approfondimenti sui titoli che hanno già svelato. Dico solo che a questo punto conviene solamente aspettare e vedere che cosa succede all'evento, specie per quanto concerne Halo Infinite".

Oltre all'attesissimo aggiornamento sulla Campagna di Halo Infinite, l'evento organizzato da Microsoft per lunedì 15 novembre dalle ore 19:00 italiane potrebbe essere la vetrina ideale per degli update, conditi magari da un video in cinematica o da alcuni spezzoni di gameplay, su progetti come Hellblade 2, Fable, Avowed, Starfield, RedFall, Contraband, State of Decay 3 o Perfect Dark, per citare solo i titoli già annunciati dagli Xbox Game Studios. E questo, per tacere dei numerosi videogiochi di terze parti attesi anch'essi in uscita su Xbox Game Pass tra la fine del 2021 e il 2022, come Atomic Heart, The Gunk e STALKER 2.

E voi, quali giochi già svelati da Microsoft vorreste veder salire idealmente sul palco digitale dell'evento del 15 novembre per i 20 anni di Xbox e il futuro prossimo del Game Pass? Fatecelo sapere con un commento.