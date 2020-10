Xbox Fan Fest, aspettando Series X, al via i rumor: data, durata e nuovi annunci!

A ormai un mese di distanza pressoché esatto dal lancio di Xbox Series X, i vertici di Microsoft hanno confermato l'edizione 2020 dell'Xbox Fan Fest, in programma, per ovvi motivi, in versione esclusivamente digitale.

Giunta la conferma, si sono rapidamente fatte strada in rete le prime indiscrezioni legate alla manifestazione verdecrociata. I rumor si sono palesati su 4chan, forum sul quale nel tempo hanno trovato spazio tanto informazioni infondate quanto leak corretti, come nel caso delle indiscrezioni legate a Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Secondo quanto riferito dalla fonte anonima, l'evento Microsoft sarebbe battezzato X020: Celebrate Togheter. In programma per la giornata del 9 novembre, dovrebbe prendere il via alle ore 8 PM East, corrispondenti in Italia alle ore 2:00 della nottata tra 9 e 10 novembre. Lo show, volto a traghettare il pubblico in direzione della next gen, avrebbe una durata di circa 90-100 minuti, con trasmissione negli USA anche su FOX, oltre che tramite i consueti canali social internazionali. La diretta, si riferisce, sarà trasmessa dall'Amway Center di Orlando, Florida, con un assetto simile a quello del WWE ThunderDome, l'arena utilizzata presso la stessa struttura dalla federazione di wrestling e attrezzata per ospitare digitalmente il pubblico tramite appositi schermi LED.



Sul fronte dei contenuti, i rumor suggeriscono che l'Xbox Fan Fest 2020 vedrà l'annuncio di nuovi giochi da parte degli Xbox Game Studios, che ne approfitteranno anche per offrire aggiornamenti sull'andamento dello sviluppo di progetti già noti alla community. Infine, si riporta di un nuovo titolo EA su licenza, noto con il nome in codice di "Olivia" e non afferente al genere sportivo né al franchise di Star Wars.



Al momento, evidentemente, non è possibile verificare l'attendibilità di quanto riferito, che vi invitiamo dunque a interpretare con la dovuta e consueta cautela. Per scoprire se questi rumor hanno almeno un fondo di verità, sarà necessario attendere comunicazioni da parte di Microsoft su data e orario dell'evento.