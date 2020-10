Xbox FanFest 2020, Microsoft conferma l'evento digitale

Microsoft ha annunciato che l'Xbox FanFest 2020 si terrà entro fine anno, rispettando così la tradizione. Al momento la data non è stata svelata ma nel corso della giornata odierna ne sapremo sicuramente di più.

La casa di Redmond fa sapere che nuovi dettagli arriveranno entro poche ore e l'apertura delle registrazioni aprirà a breve. Xbox FanFest 2020 sarà uno show principalmente online, sotto l'etichetta FanFest, afferma Microsoft, rientrano ora numerosi eventi fisici e digitali, nonchè tornei, showcase e altre attività legate al brand Xbox.

Non sappiamo al momento quali saranno i contenuti dell'evento, con ogni probabilità quest'ultimo si terrà a inizio novembre in tempo per le celebrazioni per il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, sono in molti a pensare che lo show possa tenersi proprio il 9 novembre così da traghettare gli spettatori verso la nuova generazione. Microsoft pubblicherà oggi un nuovo video promozionale di Xbox Series X, quasi certamente in questa occasione scopriremo anche le novità sul FanFest 2020.

Come noto la compagnia americana ha deciso di non organizzare eventi live almeno fino a luglio 2021, a causa dell'emergenza Coronavirus, nonostante questo Microsoft non vuole rinunciare all'evento annuale della community Xbox, da qualche anno ormai una vera e propria festa per i giocatori Xbox.