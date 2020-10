Xbox FanFest: ci sarà anche Halo Infinite insieme al gioco di The Initiative?

Microsoft ha annunciato l'Xbox FanFest la scorsa settimana senza però rivelare dettagli sulla data e sui contenuti dello show, un leak sembra ora svelare l'intero programma della casa di Redmond per l'X020 di novembre.

Come già trapelato, X020 dovrebbe tenersi il 9 novembre, data non casuale con Microsoft che sembra avere in programma una lunga maratona per traghettare i giocatori verso il lancio di Xbox Series X e Xbox Series S. Secondo i rumor l'evento si terrà al Microsoft Theater di Los Angeles e non più all'Amway Center di Orlando come precedentemente trapelato, al momento però non ci sono conferme a riguardo.

Nutrita la lineup (anche questa solo rumoreggiata) che vedrebbe Halo Infinite pronto a mostrarsi con una sessione di gameplay notevolmente migliorata rispetto all'evento di luglio, spazio anche a Crossfire X, Far Cry 6 (primo sguardo al gameplay), nuova IP di Compulsion Games, Forza Motorsport, Assassin's Creed Valhalla e Phantasy Star Online 2 New Genesis.

Il misterioso gioco di The Initiative dovrebbe essere mostrato alla fine dello show come One More Thing, inoltre verranno ripresentati anche giochi già noti ma ottimizzati per Xbox Series X/S come Gears 5, Gears Tactics e Grounded. Ovviamente quanto riportato è solamente frutto di rumor e presunti leak, dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite.