Xbox e la Festa del Papà: le migliori idee regalo, dai bundle Xbox Series X a Game Pass

Mancano ormai pochi giorni alla Festa del Papà e Microsoft corre in nostro soccorso offrendoci delle interessanti idee regalo a tema Xbox, con doni che faranno certamente felici i papà appassionati di videogiochi.

La prima 'dritta verdecrociata' propostaci dalla casa di Redmond prende spunto dal colore più iconico del marchio Xbox per suggerire un regalo incentrato sul nuovissimo Controller Velocity Green per Xbox Series X/S. L'ultimo arrivato nella famiglia di controller e accessori Xbox ufficiali guarda al passato delle console Microsoft per fondere tradizione e innovazione con una scocca color verde, una tonalità che viene ripresa dai dettagli del D-Pad ibrido, degli analogici e dei tasti frontali. Il controller Xbox Velocity Green viene proposto al prezzo consigliato di 59,99 euro.

Tra le idee regalo di Microsoft per la Festa del Papà non poteva certamente mancare il bundle Xbox Series X con Forza Horizon 5: la console di ultima generazione viene affiancata da un codice che consente di riscattare numerosi contenuti aggiuntivi per Forza Horizon 5, ivi compresi i pacchetti di espansione Hot Wheels e, da fine marzo, Rally Adventure. Il prezzo consigliato del bundle Xbox Series X con la Premium Edition di Forza Horizon 5 è di 559,99 euro.

Ai papà che fanno già parte della community verdecrociata farà certamente comodo Xbox Game Pass Ultimate: il tier più ricco di contenuti del servizio in abbonamento di Microsoft propone l'accesso a un catalogo con centinaia di videogiochi che comprende tutte le esclusive first party Xbox, i giochi EA Play e una marea di titoli tripla A e indipendenti. Tramite il tier Ultimate del Game Pass è inoltre possibile accedere ai videogiochi in catalogo su PC, console Xbox e in game streaming tramite il servizio Xbox Cloud Gaming.