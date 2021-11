Xbox festeggia il 20° anniversario: arrivano le congratulazioni di Sony PlayStation

In occasione delle grandi celebrazioni del ventesimo anniversario di Xbox, Microsoft ha tenuto uno speciale evento con cui ha annunciato il lancio della Beta multiplayer di Halo Infinite, svelato le novità per il programma Backward Compatibility e altro ancora.

Per il raggiungimento di un traguardo così importante all'interno dell'industria del gaming, anche Sony ha deciso di congratularsi apertamente con il colosso di Redmond. Come potete osservare più in basso, l'account ufficiale di PlayStation ha condiviso un messaggio su Twitter con cui ha voluto celebrare il diretto concorrente in un clima di totale sportività. Puntuale è inoltre arrivata la risposta del profilo di Xbox, che non ha esitato ad aggiungere dei simbolici cuori verdi e blu al proprio messaggio di ringraziamento.

Non è di certo la prima volta in cui i due colossi tecnologici si dimostrano cordiali l'uno con l'altro, e soprattutto negli ultimi anni il concetto di console war - per quanto ancora presente in certe misure - sta pian piano perdendo la sua importanza, sia tra i principali attori dell'industria del gaming che tra gli appassionati videogiocatori.

Nel corso dell'Xbox Anniversary Celebration, Microsoft ha svelato oltre 70 nuovi titoli retrocompatibili su console Xbox. La casa di Redmond ha specificato che si tratta dell'ultima ondata di giochi ad essere inseriti nel programma Backward Compatibility.