Xbox finisce tra i trending topic in Giappone dopo la citazione nel Nintendo Direct

Subito dopo il Nintendo Direct del 5 settembre, Masahiro Sakurai è stato protagonista di un piccolo show dedicato a Super Smash Bros Ultimate, trasmesso con l'obiettivo di introdurre Banjo & Kazooie, la nuova coppia di lottatori del roster.

Durante la presentazione, Sakurai ha ricordato a tutti che "l'originale Banjo-Kazooie può essere giocato su Xbox Online insieme a Banjo-Tookie e Banjo-Kazooie Nuts & Bolts" e tanto è bastato per rendere Xbox uno dei trending topic delle ultime ore in Giappone su Twitter, con circa 80.000 messaggi che citano la console Microsoft.

Una bella iniezione di popolarità per il brand Xbox, che in Giappone non è mai risuscito a riscuotere il successo sperato, ad oggi sono poco più di 100.000 le console Xbox vendute dal 2014, un risultato decisamente al di sotto delle aspettative, considerando che PlayStation 4 ha raggiunto e superato quota otto milioni di pezzi distribuiti nel paese del Sol Levante.

La sinergia tra Microsoft e Nintendo sembra sempre più forte, negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una curiosa alleanza che ha permesso a giochi Xbox come Cuphead e Ori and the Blind Forest di arrivare sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto, inoltre si parla insistentemente anche della possibilità di integrare i servizi di Xbox LIVE su Nintendo Switch.