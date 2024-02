Xbox, quali sono i First Party più giocati? Classifica aggiornata con Starfield e Forza

Dopo le più recenti comunicazioni da parte di Microsoft e i suoi studi, Klobrille, noto (seppur non più affidabilissimo) insider vicino a alla casa di Redmond, ha rimesso mano alla sua lista per aggiornare il numero dei videogiocatori raggiunto dai first-party Xbox.

La lista, basata sulle comunicazioni ufficiali della casa di Redmond e dei suoi studi interni, vede Forza Horizon 5 come primatista con un bottino di ben 37 milioni di giocatori, tallonato a ruota da Sea of Thieves con 35 milioni di utenti. Starfield è staccato con 13 milioni di giocatori, ma vista la sua "giovinezza" possiede ancora buoni margini di crescita. Questa la classifica aggiornata:

Forza Horizon 5: 37+ milioni di giocatori

Sea of Thieves: 35+ milioni di giocatori

Minecraft Dungeons: 25+ milioni

The Elder Scrolls Online: 24+ milioni

Halo Infinite: 20+ milioni

Grounded: 20+ milioni

Fallout 76: 17+ milioni

Starfield: 13+ milioni

Microsoft Flight Simulator: 12+ milioni

State of Decay 2: 11+ milioni

Ghostwire Tokyo: 6+ milioni

Microsoft non è solita indicare l'esatto numero di copie vendute dai suoi giochi first-party, preferendo piuttosto comunicare una statistica un po' più vaga come quella del numero dei giocatori, nella quale sono compresi tutti coloro che hanno avviato almeno una volta un determinato gioco su tutte le piattaforme sulle quali sono disponibili. Nei numeri indicati trovano dunque posto sia gli utenti che hanno acquistato direttamente un titolo, sia quelli che ci hanno giocato mediante una copia usata o attraverso un abbonamento a Game Pass.

In altre parole, prendendo come esempio il primo in classifica, i 37 milioni di giocatori di Forza Horizon 5 non si traducono automaticamente in 37 milioni di copie vendute, per il semplice motivo che in quel numero ci sono sicuramente molti utenti che ci hanno giocato con Game Pass, inclusi coloro che l'hanno avviato una sola volta e mai più. Lo stesso discorso, chiaramente, vale anche per tutti gli altri titoli.