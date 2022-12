Xbox Free Play Days: Battlefield 2042 e altro tra le grandi produzioni in prova gratuita

Come già risaputo dagli utenti abbonati al servizio proposto da Microsoft con Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, la schiera di produzioni che possono essere provate gratuitamente con Xbox Free Play Days continua ad aggiornarsi. In questi giorni, però, le sorprese per gli utenti sono parecchie, grazie alla presenza di grandi nomi nella lista.

Tra gli altisonanti titoli delle produzioni messe a disposizione per i giocatori troviamo nomi davvero importanti, che vanno ad arricchire la line-up provvisoria - essendo tale la natura del servizio - dei giochi che possono essere scaricati e avviati in totale libertà dagli utenti. Le recenti introduzioni vanno a rafforzare, almeno in parte, quello che è uno dei servizi meno efficienti tra quelli proposti da Microsoft. Ma quali sono le grandi produzioni in prova gratuita?

Xbox Free Play Days: grandi titoli; grandi avventure

A primeggiare nella lista di questi tre titoli troviamo Battlefield 2042 , attualmente disponibile nel catalogo a disposizione degli abbonati a Game Pass Ultimate. Per chi non lo conoscesse, l'ultimo capitolo dell'iconica saga FPS prodotta e pubblicata da DICE e Electronic Arts getta i giocatori nella mischia di scontri fino all'ultimo colpo di proiettile su grandi campi di battaglia. Anche se gli utenti che hanno sottoscritto il suddetto abbonamento a Game Pass hanno già avuto modo di scaricare e provare ciò che ha da offrire questa nuova iterazione del brand, è giunto tale momento anche per gli abbonati al Live Gold di Xbox.

Il secondo dei tre giochi in prova gratuita è Batora: Lost Haven , l'action RPG targata Stromind Games e Team17, incentrato sull'avventura dalle tinte epiche in cui i giocatori saranno chiamati a salvare la Terra ormai assediata da numerosissimi nemici.

, l'action RPG targata Stromind Games e Team17, incentrato sull'avventura dalle tinte epiche in cui i giocatori saranno chiamati a salvare la Terra ormai assediata da numerosissimi nemici. Il terzo titolo in prova gratuita è Rainbow Six Siege. Per gli amanti delle esperienze FPS non si tratta certo di un prodotto che necessita di presentazioni: l'iconica produzione prodotta e sviluppata da Ubisoft Montreal è uno dei titoli competitivi -attinenti al panorama dei First Person Shooter - più longevi di sempre. Capace di regalare un gameplay unico e capace di alternare fasi tattiche ad altre più incentrate sullo shooting, Rainbow Six Siege saprà riservare qualche grande sorpresa a tutti gli amanti dei titoli competitivi.

La prova gratuita dei giochi sopracitati terminerà l'8 dicembre 2022, garantendo così una settimana di gioco a tutti coloro i quali scaricheranno e avvieranno le tre produzioni. Dopo le recenti modifiche alla dashoboard di Xbox, la divisione gaming di Microsoft continua a regalare interessanti sorprese ai propri utenti, anche se la maggior parte di queste produzioni sono state già provate ed apprezzate dai giocatori abbonati a Game Pass Ultimate, decretando di fatto una novità con qualche riserva.

Ciò nonostante, tra gli update di Xbox del mese di novembre e tutte le migliorie che verranno apportate nel prossimo futuro, anche la presenza di qualche titolo interessante per gli abbonati al servizio di Xbox Live Gold costituisce un piccolo e timido passo in avanti verso la totale miglioria dei propri servizi.