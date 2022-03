Xbox e il futuro ecologico: giochi, console e confezioni riciclabili al 100% entro il 2030

Nel messaggio condiviso da Microsoft su Xbox Series X/S e la modifica al Risparmio Energetico c'è anche un forte segnale ecologista lanciato dalla casa di Redmond: il colosso tecnologico americano s'impegna infatti a trasformare l'intera filiera di prodotti a marchio Xbox per renderla riciclabile entro il 2030.

Dalle colonne di Xbox Wire, Dave McCarthy (Corporate Vice President delle Operazioni Xbox) spiega infatti che "in Microsoft, e per estensione nella divisione Xbox, abbiamo fissato degli impegni ambiziosi per ridurre significativamente l'impatto ambientale dell'azienda e operare come compagnia a zero emissioni di carbonio, water positive (con l'immissione nella rete idrica di un maggior quantitativo di acqua rispetto a quella impiegata nei propri processi industriali, ndr) e zero rifiuti entro il 2030".

Nel rispetto delle linee guida fissate dalle organizzazioni internazionali maggiormente impegnate nella salvaguardia dell'ambiente, Microsoft promette quindi di apportare dei profondi cambiamenti alla propria filiera produttiva, con iniziative che coinvolgono direttamente la divisione Xbox.

Entro il 2030, tutti i materiali utilizzati dalla casa di Redmond per produrre le console, gli accessori, i videogiochi e il packaging per bundle e confezioni al dettaglio di Xbox Series X/S e, supponiamo, della prossima generazione di sistemi Xbox saranno riciclabili al 100%. In tal senso, ricorda McCarthy, molto è stato già fatto da Microsoft in tema di sostenibilità ambientale dei propri prodotti, come l'impegno per la riduzione delle emissioni per la gestione dei server di Xbox Cloud Gaming ai materiali utilizzati per produrre Xbox Series S.

In quest'ottica rientrano anche gli sforzi profusi dall'azienda americana nell'abbandonare completamente la plastica per le carte regalo e le tessere per i codici digitali da riscattare su piattaforme Xbox. Inoltre, Microsoft spiega di aver rivisto la filiera produttiva dei controller Xbox One e Series X/S per incorporare plastiche riciclate (e ad alto tasso di riciclabilità), con i medesimi standard di durata, longevità e qualità dei materiali precedenti.