Xbox: il futuro del marchio è roseo e ricco di giochi first party per il 2023 e 2024

Come dichiarato nelle ultime ore proprio da Phil Spencer, il CEO della divisione gaming di Microsoft, il momento migliore di Xbox è oggi con 150milioni di giocatori mensili per le produzioni targate Xbox. Però, il tutto non è dettato solo dal numero di giocatori attivi, bensì anche dalla corposa line-up di IP prossimamente in arrivo.

Ciò lo si è visto anche con l'evento della giornata di ieri 11 giugno, grazie al quale abbiamo assistito ai diversi titoli che approderannosu Xbox Series X/S, PC e Game Pass: tra i tanti, non possiamo non citare Starfield che ha dimostrato come l'ambizione di Bethesda non abbia limiti. Alla luce di questo, al conferma di un futuro ancora più roseo per il marchio Xbox giunge anche dai vertici dell'azienda.

Secondo Matt Booty, capo degli Xbox Game Studios, la compagnia verde crociata avrebbe cambiato rotta con una line-up di esclusive che darà vita ad una pubblicazione di almeno quattro giochi first-party ogni anno. L'intento di produrre almeno un nuovo gioco a trimestre è stato in parte franto da un 2022 alquanto deludente, complice il rinvio di Redfall e Starfield.

"L'anno scorso abbiamo avuto delle lacune, ma credo che abbiamo svoltato l'angolo verso il 2023. Mi sento molto bene per il lancio di Hi-Fi Rush, abbiamo Minecraft Legends che sta andando bene. Age of Empires continua ad arrivare su console. Come abbiamo visto oggi, siamo molto eccitati per l'autunno con Forza Motorsport e Starfield". Le parole del capo di Booty fanno riferimento alle uscite del prossimo futuro ma, tra la presenza di Avowed, Hellblade 2 e non solo, il 2024 di Microsoft è all'insegna del gaming su PC e console con grandi esclusive in arrivo.