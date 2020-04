Xbox e futuro: perchè Microsoft non investe sulla Realtà Virtuale? Ne discute Jesse Schell

Nel corso di un'intervista concessa a WCCFTech, lo sviluppatore e professore universitario Jesse Schell ha offerto il suo punto di vista sulla strategia insolitamente attendista che sta adottando Microsoft in tema di VR, specie per quanto concerne il mancato supporto alla Realtà Virtuale della divisione Xbox.

L'esperto boss di Schell Games ragiona sulla visione perseguita dalla casa di Redmond per dirsi certo del fatto che "aziende come Microsoft non hanno motivo di affrettare certe scelte, possono aspettare, starsene in disparte e agire se nota che la cosa può funzionare. Se hai una tua base di appassionati, puoi vedere cosa fanno gli altri e quindi entrare nel mercato con un sistema in Realtà Virtuale che abbia un senso. D'altronde, non devi correre tanti rischi e quindi non la vedo una strategia miope".

Sempre in merito alle scelte compiute dal colosso tecnologico statunitense sulla Realtà Virtuale applicata all'industria videoludica, il professore inglese ritiene giusto sottolineare come "è solo che hanno scelto di essere dei grgari piuttosto che dei leader in fatto di VR, ma quando hai un vantaggio di mercato così grande puoi permetterti di farlo. Anzi, in questo caso puoi permetterti di farti da parte ed entrare successivamente nel settore avendo comunque molto successo. Da questo punto di vista, anche Apple attua strategie analoghe: Apple tende infatti a non inventare nulla di nuovo ma punta a realizzare delle cose migliori che qualcun altro ha già creato".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Credete che il grande fermento che sta caratterizzando l'attuale scena VR, testimoniata dall'avvento del capolavoro Half-Life Alyx, potrebbe indurre Microsoft a rivedere la propria strategia? O magari pensate che la casa di Redmond abbia fatto bene a concentrarsi su servizi, titoli e piattaforme "canoniche" con l'ampliamento di Xbox Game Pass, l'impegno su Project xCloud e il lancio a fine anno di Xbox Series X? Fatecelo sapere con un commento.