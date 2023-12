Xbox ai Game Awards 2023: tutti gli annunci e i premi collezionati da Microsoft

Non era il suo giorno, dato che i Game Awards sono dedicati all'industria tutta e non al singolo, ma Microsoft è riuscita ugualmente a lasciare il segno durante lo show di Geoff Keighley con qualche annuncio di assoluto rilievo e diversi premi.

Gli Xbox Game Studios hanno reclamato i riflettori in più di un'occasione durante i Game Awards 2023, a cominciare dal ritorno sulle scene di Senua's Saga: Hellblade 2. Anticipato da una performance degli Heilung, il trailer ha mostrato diverse scene giocate e un nuovo sguardo sul viaggio che Senua intraprenderà nel 2024. Le vere sorprese sono tuttavia state rappresentate dall'annuncio di OD, nuovo progetto in esclusiva Xbox di Hideo Kojima che esplora la tematica della paura ponendosi a cavallo tra videogioco e film, e l'annuncio di Marvel's Blade, nuovo videogioco in terza persona made in Arkane Lyon.

Lato premi, la rappresentanza di Xbox è tornata a Redmond sicuramente soddisfatta, avendo collezionato 3 premi su un totale di 10 nomination. Forza Motorsport ha vinto in entrambe le categorie in cui è stato candidato, ossia Best Sports/Racing e Innovation in Accessibility, mentre Hi-Fi Rush si è portato a casa la statuetta per Best Audio Design su un totale di cinque nomination. È rimasto invece a secco Starfield, che oltre a non aver gareggiato nella categoria GOTY, si è anche visto soffiare da sotto il naso il premio per Best RPG, andato a Baldur's Gate 3.

Per una panoramica completa della serata, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su tutti gli annunci dei Game Awards 2023.