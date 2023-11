Xbox sarà ai Game Awards 2023, secondo Jez Corden: è il momento di Hellblade 2?

L'hype per i Game Awards è come sempre alle stelle, dal momento che lo show di Geoff Keighley non è solamente una passerella per i migliori titoli dell'annata appena trascorsa, ma anche e soprattutto come una vetrina per i prossimi grandi protagonisti della scena videoludica.

Ad alzare ulteriormente le aspettative per lo show ci ha appena pensato Jez Corden, penna di WindowsCentral e personalità molto vicina al mondo di Microsoft. Nell'ultima puntata del podcast The Xbox Two, che conduce stabilmente assieme a Rand al Thor 19, Corden ha infatti anticipato, o per meglio dire "leakato", come egli stesso ha tenuto a sottolineare, la presenza di Xbox ai Game Awards.

Stavolta, in ogni caso, l'insider ha preferito non approfondire, arrivando persino a ridimensionare la sua stessa dichiarazione, evidentemente memore della brutta figura che ha fatto recentemente in occasione della BlizzCon 2023, quando ha anticipato l'annuncio di Odyssey di Blizzard senza che quest'ultimo sia effettivamente avvenuto.

Per il momento dobbiamo dunque accontentarci di una semplice suggestione, tenendo bene a mente che è tutto fuorché ufficiale. È pur vero che Microsoft si è già fatta vedere in passato ai Game Awards, dunque l'ipotesi di Corden non appare del tutto improbabile. A nostro parere un ottimo candidato potrebbe essere Senua's Saga: Hellblade II, che trattandosi di uno dei fiori all'occhiello di Xbox per il 2024 merita le luci della ribalta. Il gioco di Ninja Theory, tra l'altro, ha già dimostrato affinità con i Game Awards, essendosi già presentato all'edizione 2021 con un trailer di alto livello - un'apparizione che, tra l'altro, fu anticipata nei giorni precedenti proprio da Jez Corden, dunque è possibile che l'insider, tutto sommato, qualcosa potrebbe saperlo per davvero. Un altro buon candidato potrebbe essere Avowed di Obsidian, che pure è atteso nel 2024.