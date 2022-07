Xbox Game Pass a 1 euro come funziona? Offerta valida anche a luglio

Si rinnova anche a luglio la promozione Microsoft più amata dai giocatori, la casa di Redmond permette infatti di provare Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass al costo di un euro per trenta giorni, ottima soluzione per provare con mano i vantaggi del servizio a costo zero... o quasi.

Come fare per abbonarsi? E' molto semplice, basta andare su Xbox Store e cliccare su Abbonati a 1 euro scegliendo l'opzione desiderata tra Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Fatto questo, potrete giocare per un mese a un euro, in seguito l'abbonamento costerà 12.99 euro al mese nel caso di Xbox Game Pass Ultimate e 9.99 euro al mese se optate per PC Game Pass.

Attenzione, il rinnovo dell'abbonamento è automatico al termine dei primi trenta giorni, dunque se volete interrompere l'iscrizione ricordatevi quindi di farlo prima del periodo indicato. E' possibile annullare l'abbonamento o disattivare la fatturazione continua direttamente dalle impostazioni dell'account Microsoft o direttamente da qualsiasi console Xbox. Per saperne di più, ecco come disattivare Xbox Game Pass e cosa succede quando scade l'abbonamento a Xbox Game Pass.



Su Everyeye.it trovate anche la guida per abbonarsi a Xbox Game Pass senza carta di credito, necessaria però per attivare l'offerta a un euro per un mese.