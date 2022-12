Xbox Game Pass a 1 euro: anche a dicembre torna l'offerta Microsoft più amata

A Natale siamo tutti più buoni e Microsoft non fa eccezione, la casa di Redmond rinnova infatti l'offerta che permette di abbonarsi per un mese (trenta giorni) a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass al prezzo di un euro.

L'offerta è valida generalmente solo per i nuovi abbonati ma in realtà capita (in maniera del tutto casuale) che la promozione venga estesa anche a chi ha già sottoscritto un abbonamento o ha un iscrizione in corso. Iscriversi è semplicissimo , basta andare su Xbox Store e cliccare su Abbonati a 1 euro scegliendo tra Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass mentre Xbox Game Pass Console non rientra tra le sottoscrizioni in offerta. Pagherete un euro per i primi trenta giorni, dopo il primo mese l'abbonamento costerà 12.99 euro al mese (9.99 euro/mese per PC Game Pass)

Il rinnovo dell'abbonamento è automatico, dunque se non volete restare iscritti dopo il mese a un euro potete disattivare l'abbonamento Xbox Game Pass prima della fine dei trenta giorni promozionali. Questo è senza dubbio un buon momento per provare il servizio Microsoft, a dicembre ci sono tanti nuovi giochi su Xbox Game Pass (tra cui High on Life) mentre a gennaio Monster Hunter Rise arriva su Game Pass insieme a Persona 3 Portable, Persona 4 Golden e Age of Empires II Definitive Edition.