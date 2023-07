Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro nel primo mese: torna la promozione, ecco come accedervi

Contestualmente al rincaro di Xbox Game Pass anche in Italia, Microsoft decide di riattivare la ghiotta promozione che consente ai nuovi abbonati di iscriversi a Xbox Game Pass spendendo solo 1 euro nel primo mese.

Lo stop alla promozione di Xbox Game Pass a 1 euro venne deciso nel marzo di quest'anno dalla casa di Redmond. Il rincaro del servizio in abbonamento, evidentemente, ha spinto il colosso tecnologico americano a riattivare l'offerta per incentivare le sottoscrizioni e attrarre nuovi utenti.

L'iniziativa lanciata ciclicamente da Microsoft permette ai nuovi utenti del Game Pass di accedere all'intero catalogo dei videogiochi del servizio, come pure ai bonus del tier Ultimate che comprendolo la fruizione dei titoli EA Play, l'accesso a Xbox Cloud Gaming e diversi Vantaggi esclusivi come le ricche ricompense di Riot per League of Legends e altri giochi. Il tutto, attraverso l'esborso simbolico di un euro.

Per aderire alla promozione basta iscriversi per la prima volta a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass: terminato il primo mese di abbonamento, il prezzo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass torna ad essere rispettivamente di 9,99 e 14,99 euro mensili. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento su quando escono, quali sono e quanto pesano i giochi Xbox Game Pass di luglio.