Xbox Game Pass a 1 euro: torna la prova per i primi abbonati con i bonus del tier Ultimate

Mentre Obsidian e Private Division regalano a Natale l'edizione definitiva di The Outer Worlds su Epic Store, Microsoft rilancia la sempre gradita offerta promozionale che consente ai nuovi abbonati a Xbox Game Pass di provare tutti i contenuti del tier più elevato spendendo 1 euro.

Come suggerito dal messaggio inviato alla community, e successivamente con la definitiva conferma del sito ufficiale di Xbox.com, la casa di Redmond ha riattivato la promo che permette ai nuovi abbonati (e a chi non è più iscritti al servizio) di accedere per 14 giorni all'interno ventaglio di funzionalità e bonus associati a Xbox Game Pass Ultimate.

Il tier più avanzato del Game Pass consente di fruire tutti i giochi del catalogo in costante aggiornamento del servizio su PC, Xbox One e Xbox Series X|S come Starfield, Lies of P, Cities Skylines 2 o Forza Motorsport, di accedere ai titoli EA Play come Far Cry 6 e It Takes Two, di divertirsi in streaming tramite Xbox Cloud Gaming e di sfruttare tutti i Vantaggi del Game Pass come i bonus per i giochi Riot Games, da Valorant a League of Legends.

Qualora foste interessati, in calce alla notizia trovate il link per riscattare un abbonamento di prova a PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate spendendo la cifra simbolica di un euro. Nel caso ve lo foste perso, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento sui 5 migliori giochi su Xbox Game Pass di un 2023 insuperabile.