Xbox Game Pass: altri 11 giochi verranno rimossi entro la fine di maggio

Quest'oggi, gli abbonati ad Xbox Game Pass hanno dovuto dire addio a ben sei giochi, tra i quali spiccano Star Wars: Il Potere della Forza I e II. Ebbene, non è finita qui: il 31 maggio verranno rimossi dal catalogo altri 11 titoli.

Nove dei prodotti in uscita provengono dalla ludoteca di Xbox One. Gli altri due, invece si dividono equamente tra Xbox 360 e Xbox. Ecco a voi la lista completa:

Xbox One

D4: Dark Dreams Don't Die

DmC: Devil May Cry: Definitive Edition

JumpJet Rex

Knight Squad

Laser League

Layers of Fear

Shantae and the Pirate's Curse

Super Mega Baseball: Extra Innings

Super Time Force

Xbox 360

LEGO Star Wars: The Complete Saga

Xbox

STAR WARS - Knights of the Old Republic

Se state giocando a uno dei titoli sopramenzionati, vi consigliamo di portarlo al termine entro il 31 maggio. Per fortuna, nelle scorse settimane Xbox Game Pass ha dato il benvenuto a diversi giochi di qualità, tra i quali spicca Wolfenstein 2: The New Colossus. Domani 16 maggio si uniranno inoltre The Surge 2 e LEGO Batman 3: Gotham e oltre. Per tutte le novità di questo mese, vi consigliamo di leggere il nostro speciale sui giochi di maggio di Xbox Game Pass.