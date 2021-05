Xbox Game Pass, 11 giochi in uscita: il catalogo PC e console si aggiorna il 15 maggio

Games Leaving #XboxGamePass on May 15th



Alan Wake 🎮💻

Final Fantasy IX 🎮💻

Day Z 🎮

Dungeons of the Endless 🎮💻

Hotline Miami 💻

Plebby Quest: The Crusades 💻

Battlefleet Gothic: Armada 2 💻

FIFA 16,17,18 🎮

NBA Live 18 🎮



