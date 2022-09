Xbox Game Pass: sono ben 12 i giochi che verranno rimossi a fine mese

Con l'entusiasmo ancora alle stelle dopo la scorpacciata di videogiochi per Game Pass annunciati al Tokyo Game Show e all'ID@Xbox Fall Showcase, siamo tenuti a darvi una notizia meno piacevole: a fine settembre verranno rimossi ben 12 videogiochi dal catalogo.

Abbiamo appena superato la metà del mese e come di consueto le applicazioni di Xbox si sono aggiornate per avvisare tutti i videogiocatori delle imminenti modifiche al catalogo. Apprendiamo così che il 30 settembre rappresenterà l'ultimo giorno utile per giocare ai seguenti 12 titoli:

AI: The Somnium Files

Astra Ascending

DiRT4

DiRT Rally

Dandy Ace

Going Under

Lemnis Gate

Slime Rancher

Subnautica: Below Zero

The Procession to Calvary

Unsighted

Visage

Se state giocando a uno o più dei titoli sopramenzionati, vi consigliamo di affrettarvi a raggiungere i titoli di coda. In alternativa, se non vi piace giocare sotto la pressione di un conto alla rovescia, potete approfittare dello sconto del 20% riservato agli abbonati per acquistare la licenza completa.

La delusione per i giochi in partenza è fortunatamente addolcita dai numerosi nuovi arrivi della seconda metà di settembre. Giovedì sono stati aggiunti in un colpo solo Metal Hellsinger, Assassin's Creed Ofyssey, Ni no Kuni: La minaccia della Strega Cinerea Remastered, Danganronpa V3: Killing Harmony e Fuga: Memories of Steel, inoltre il 20 settembre toccherà a Deathloop (con il Goldenloop Update)), il 27 settembre a Moonscars e il 29 settembre alla versione PC di Valheim. L'addio di Slime Rancher sarà inoltre adeguatamente compensato dall'aggiunta di Slime Rancher 2, fissata per il 22 settembre.