Xbox Game Pass: 12 Minutes, Recompile e Quake tra i giochi gratis disponibili da oggi

Nella giornata inaugurale del Quakecon 2021, Microsoft fa un gradito regalo all'utenza di Xbox Game Pass inserendo a sorpresa nel catalogo digitale del servizio in abbonamento la Remastered di Quake e le versioni "classiche" dei successivi due capitoli della serie sparatutto targata ID Software.

Oltre a Quake Remastered, Quake II e Quake III Arena, a partire da oggi giovedì 19 agosto l'utenza iscritta al Game Pass vede ampliarsi la propria ludoteca digitale con l'ingresso di Recompile, Train Sin World 2 e Twelve Minutes.

Il primo dei tre titoli segnalati, accessibile su PC, console Xbox e in streaming su Xbox Cloud Gaming per gli abbonati al Game Pass Ultimate, immerge gli appassionati di avventure metroidvania in una dimensione sci-fi intrisa di elementi platform e di enigmi da risolvere evolvendo le abilità di hacking del proprio alter-ego, un programma senziente desideroso di abbandonare la prigione cibernetica del Mainframe.

Sempre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e xCloud, dal 19 agosto è possibile scaricare "gratuitamente" dal catalogo del Game Pass il simulatore di "esperienza ferroviaria" Train Sim World 2 e il thriller interattivo Twelve Minutes, un progetto che vanta la partecipazione al doppiaggio di star hollywoodiane di fama mondiale come Willem Dafoe, Daisy Ridley e James McAvoy.

Xbox Game Pass - nuovi giochi di giovedì 19 agosto

Quake Remastered (PC, Xbox One, Series X/S, Cloud)

Quake II (PC)

Quake III Arena (PC)

Recompile (PC, Xbox Series X/S, Cloud)

Train Sim World 2 (PC, Xbox One, Series X/S, Cloud)

Twelve Minutes (PC, Xbox One, Series X/S, Cloud)

A chi ci segue, ricordiamo infine che per il 31 agosto è previsto l'abbandono dal Game Pass di diversi giochi, come l'horror Blair Witch e il simulatore di basket NBA 2K21.