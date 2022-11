Xbox Game Pass: sono ben 17 i giochi candidati ai Game Awards presenti nel catalogo

Siamo nel pieno della stagione dei premi e le luci dei riflettori sono inevitabilmente puntati sui giochi più significati dell'annata che si sta avviando verso la sua conclusione. I ragazzi di Microsoft hanno quindi ben pensato di approfittarne per mettere in risalto le qualità del suo servizio di punta, Game Pass.

Da Redmond hanno ritenuto opportuno farci sapere che nel catalogo di Xbox e PC Game Pass trovano posto ben 16 dei giochi candidati ai Game Awards 2022, ai quali in futuro andrà ad aggiungersi pure Starfield, nominato tra i più attesi del 2023. Parliamo dunque di un totale di ben 17 giochi legati a doppio filo con il servizio in abbonamento. Curiosi di sapere quali sono? Eccovi serviti:

A Memoir Blue - 1 nomination

A Plague Tale: Requiem - 5 nomination

As Dusk Falls - 2 nomination

Citizen Sleeper - 1 nomination

Dune: Spice Wars - 1 nomination

Immortality - 3 nomination

Metal: Hellsinger - 1 nomination

No Man's Sky - 1 nomination

Norco - 1 nomination

Return to Monkey Island - 1 nomination

Scorn - 1 nomination

Tunic - 3 nomination

Vampire Survivors - 1 nomination

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - 2 nomination

Total War: Warhammer III - 1 nomination

Two Point Campus - 1 nomination

Starfield - Giochi più attesi (in arrivo nel 2023)

Il messaggio è chiaro: se siete abbonati a Game Pass, potete giocare senza costi aggiuntivi a molti dei migliori giochi del 2022, pronti a darsi battaglia per vincere le statuette più ambite dell'anno. Niente male, vero? Di questa lunga lista, in ogni caso, uno solo è in lizza per il premio Miglior Gioco dell'Anno (GOTY) ai Game Awards, ossia A Plague Tale Requiem. Il titolo di Asobo Studio dovrà vedersela con God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Xenoblade Chronicles 3, Elden Ring e Stray (quest'ultimo incluso in PlayStation Plus Premium). Chi vincerà?

Già che ci siete, date un'occhiata alla lista dei giochi in arrivo in Xbox Game Pass entro fine novembre.