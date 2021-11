Xbox Game Pass: altri 17 giochi guadagnano il supporto ai controlli touch

L'immancabile annuncio dei nuovi giochi in arrivo in Xbox Game Pass nel corso del mese di novembre è stato accompagnato anche da un'altra lieta novella: il programma Xbox Touch Controls accoglie altri 17 giochi!

A partire da oggi, tutti gli abbonati a Game Pass Ultimate che giocano sui dispositivi mobili grazie allo streaming di Xbox Cloud Gaming possono utilizzare i controlli touch in altri 17 giochi. Stiamo parlando di:

Aragami 2

The Artful Escape

Dandy Ace

Echo Generation

Flynn: Son of Crimson

Football Manager 2022: Xbox Edition

Frostpunk

The Good Life

Lost Words: Beyond the Page

Might Goose

Moonglow Bay

Phoenix Point

The Procession to Calvary

Skatebird

Superliminal

Totally Accurate Battle Simulator

Yakuza 5 Remastered

I nuovi arrivati vanno così ad unirsi ad un nutrito gruppetto di oltre 100 giochi che non necessitano di un controller per essere giocati con il cloud gaming su Windows PC via Xbox Game App, dispositivi Android tramite Xbox Game Pass Mobile App, e con il browser all'indirizzo xbox.com/play su Windows PC e dispositivi Apple iOS.

A proposito di cloud, a partire da oggi sono fruibili in streaming anche due classici appartenenti alla selezione di EA Play, ossia Dead Space e Dragon Age Origins.