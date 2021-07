Xbox Game Pass: 2 nuovi giochi disponibili da oggi, sono per i nostalgici

Come promesso, oggi 26 luglio Microsoft ha espanso il già corposo catalogo di Xbox Game Pass con altri due giochi: aggiunti come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario della prima Xbox, sono indirizzati in maniera specifica ai nostalgici, oltre che ai giovani più curiosi.

I due nuovi giochi per Game Pass sono Blinx: The Time Sweeper e Crimson Skies: High Road to Revenge, entrambi in arrivo dalla prima generazione di Xbox e ora giocabili da tutti gli abbonati su Xbox One, Xbox Series X|S e Cloud. Lanciato per la prima volta nel 2002, Blinx: The Time Sweeper è un frenetico gioco d'azione e piattaforme reso unico dalla possibilità di controllare il tempo mediante uno strumento che, come un videoregistratore, prevede cinque comandi: riavvolgi, vai avanti, pausa, registra e moviola. Crimson Skies: High Road to Revenge è invece un simulatore di volo che combina combattimenti aerei, acrobazie adrenaliniche e tanta azione avventurosa di matrice hollywoodiana. Nei panni del temerario pirata dell'aria Nathan Zachary sorvolerete l'America degli anni '30 a caccia degli assassini del suo migliore amico.

Se avete una Xbox Series X o una Series S, da domani 27 luglio potrete scaricare e giocare anche a Microsoft Flight Simulator per console. Il 29 luglio è inoltre prevista un'altra scorpacciata (l'ultima del mese, prima di dare il benvenuto ad agosto) composta da Project Wingman (PC), Lethal League Blaze (Cloud, Xbox e PC) e due novità assolute: Omno (Cloud, Xbox e PC) e The Ascent (Cloud, Xbox e PC).