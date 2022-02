Xbox Game Pass, 2 nuovi giochi disponibili da oggi: San Valentino con dinosauri e mostri

Nella giornata di oggi 14 gennaio il catalogo di Xbox e PC Game Pass si espanderà ulteriormente accogliendo tra le sue fila due nuovi giochi, di cui uno al day-one. Sebbene si festeggi San Valentino, non aspettatevi la celebrazione dell'amore: per voi ci sono solo dinosauri, mostri e demoni...

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 14 febbraio

Infernax (Cloud, Xbox e PC) - Day one

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Xbox e PC)

Il piatto più prelibato della giornata è rappresentato da Infernax, che debutta ufficialmente sul mercato finendo direttamente nel Game Pass. Si tratta di un action GDR in due dimensioni che narra la storia di un cavaliere impegnato nella lotta per la salvezza della sua patria, afflitta da una magia sacrilega. Per annientare la corruzione, dovrà affrontare impegnativi dungeon-castelli e mostri assetati di sangue con una progressione scandita dall'acquisizione di nuovi oggetti, dall'incremento del proprio livello e dallo sblocco di abilità potentissime. L'altra aggiunta è rappresentata dall'Ultimate Survivor Edition di Ark, che andrà a sostituire la già presente Explorer's Edition. Comprende il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi lanciati nel corso degli anni, tra cui gli enormi pacchetti di espansione Scorched Earth, Aberration, Extinction e Genesis Part 1 e 2, opportunamente aggiornati e ottimizzati a dovere.

I due nuovi giochi verranno messi a disposizione nel corso della giornata odierna, concludendo così la prima ondata di febbraio per Xbox Game Pass. Già che ci siamo, vi avvertiamo che domani 15 febbraio verranno rimossi 6 titoli, ossia Control, Code Vein, Final Fantasy XII The Zodiac Age, The Medium, Project Winter e The Falconeer.