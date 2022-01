Xbox Game Pass, 2 nuovi giochi disponibili da oggi: dallo spazio alle caverne

Dopo una settimana di tregua, Microsoft torna interessarsi a Xbox Game Pass aggiungendo ben due nuovi giochi al catalogo: dallo spazio infinito alle caverne più profonde, scopriamo assieme le novità in serbo per tutti gli abbonati.

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 13 gennaio

The Anacrusis Game Preview (Cloud, Xbox e PC)

Spelunky 2 (Cloud, Xbox e PC)

Oggi i riflettori sono tutti puntati su The Anacrusis, dal momento che debutta nel catalogo di Xbox Game Pass nella sua versione in accesso anticipato (Game Preview) immediatamente al day-one. Trattasi di uno sparatutto in prima persona cooperativo per quattro giocatori ambientato a bordo di un'enorme nave spaziale infestata da orde di alieni generate proceduralmente. I quattro improbabili sopravvissuti - Nessa, Guion, Liu e Lance - hanno a disposizione un'ampia varietà di armi e gadget fantascientifici, tra cui la granata da stasi e la granata scudo. Spelunky 2, invece, è un ben noto platform roguelike ambientato sulla Luna che invita i suoi giocatori ad esplorare caverne piene di segreti, sorprese e pericoli d'ogni sorta. Ne saprete di più leggendo la nostra recensione di Spelunky 2.

Con The Anacrusis e Spelunky 2 si esaurisce la prima ondata dei giochi di gennaio per Xbox Game Pass, ciò significa che possiamo aspettarci l'annuncio della seconda da un momento all'altro, probabilmente agli inizi della prossima settimana. Sappiamo per certo che al suo interno figurerà anche Hitman Trilogy, una raccolta comprendente Hitman 3 e tutte le missioni dei primi due capitoli. In ogni caso, sappi, Già che ci siamo, vi ricordiamo che sabato 15 gennaio verranno rimossi dal catalogo sei giochi, ossia Desperados III (Cloud, Xbox e PC), Ghost of a Tale (PC), Kingdom Hearts III (Xbox), Mount & Blade: Warband (Cloud, Xbox e PC), Pandemic (Xbox e PC) e Yiik: A Postmodern RPG (PC).