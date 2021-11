Xbox Game Pass, sono 2 i nuovi giochi di oggi 2 novembre: un fenomeno e una novità

Dalle parole ai fatti: a ventiquattr'ore dall'annuncio, oggi arrivano in Xbox Game Pass i primi due giochi della corposa e scintillante ondata della prima metà di novembre. Scopriamoli assieme!

Ad aprire le danze ci pensano Minecraft per PC e Unpacking per Cloud, Xbox e PC. Il primo dei due non ha certamente bisogno di presentazioni, trattandosi di uno dei più grandi fenomeni dell'epoca videoludica contemporanea. A partire da oggi gli abbonati a Xbox Game Pass per PC o Ultimate possono scegliere tra la Bedrock Edition e la Java Edition, entrambe avviabili dal medesimo launcher. Unpacking, invece, è una novità assoluta v'invita a vivere un'esperienza zen disfando pacchi ed effettuando un totale di otto traslochi. Mentre sistemerete gli oggetti nelle nuove case, scoprirete gli indizi su un personaggio che non vedrete mai.

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 2 novembre

Minecraft: Java e Bedrock Edition (PC) - 2 novembre

Unpacking (Cloud, Xbox e PC)

Già che ci siamo, vi ricordiamo che nei prossimi giorni, tra gli altri, vi attendono anche Forza Horizon 5 (Cloud, Xbox e PC), Football Manager 2022 (Cloud, Xbox e PC) e GTA: San Andreas - The Definitive Edition (Xbox).