Xbox Game Pass, un 2022 da urlo: da Tunic a Somerville, oltre 60 giochi dal day one

Nonostante i dolorosi rinvii patiti dalla community verdecrociata in questo 2022 che sta per volgere al termine, gli abbonati a Xbox Game Pass hanno comunque potuto consolarsi con un mare di videogiochi 'gratuiti'.

Il noto creatore di contenuti IdleSloth decide quindi di riassumere il 2022 vissuto dagli iscritti a Xbox Game Pass focalizzandosi su uno degli aspetti più apprezzati del servizio in abbonamento della casa di Redmond, ovvero l'attenzione ai giochi disponibili dal day one.

La rumorosa assenza di esclusive degli Xbox Game Studios (eccezion fatta per Pentiment e la versione 1.0 di Grounded) è stata infatti mitigata da un'ondata crescente di esperienze interattive di terze parti che hanno arricchito costantemente il catalogo del Game Pass.

Il 'fiore all'occhiello' dell'offerta ludica confezionata da Microsoft è rappresentato, appunto, dai giochi accessibili sin dal giorno di lancio nel proprio servizio in abbonamento: nel 2022, sono stati oltre 60 i titoli disponibili dal day one su Game Pass.

L'elenco stilato da IdleSloth comprende ad esempio la frizzante esperienza action ruolistica Nobody Saves the World, il metroidvania in salsa retrò Infernax, il kolossal di baseball MLB The Show 23, l'avventura 'zeldesca' Tunic e i fenomeni indie Citizen Sleeper, Immortality e Loot River. Sempre grazie al Game Pass, gli abbonati al servizio della casa di Redmond hanno potuto accedere 'gratuitamente' dal day one a titoli del calibro di TMNT Shredders Revenge, Scorn, A Plague Tale Requiem, Two Point Hospital e gli appena arrivati High on Life ed Hello Neighbor 2.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sui giochi in arrivo nel 2023 su Xbox Game Pass.