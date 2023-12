Xbox Game Pass: nel 2023 sono stati aggiunti giochi per quasi $9.000 dollari

Microsoft ha ripercorso gli ultimi 12 mesi del gaming su piattaforme Xbox, e tra gli highlights di questi ultimi 12 mesi non poteva mancare Xbox Game Pass, il servizio di gaming on demand attorno al quale ruota ormai gran parte della strategia del colosso di Redmond nel settore videoludico.

Certo, gli abbonati a Xbox Game Pass hanno dovuto accettare l'aumento dei prezzi imposto da Microsoft, che è andato a toccare anche il costo di Xbox Series X|S. Tuttavia, se andiamo a dare un'occhiata al valore complessivo offerto agli utenti durante tutto l'anno, ci rendiamo conto di quanto valga la pena investire nel servizio.

Stando ai dati raccolti da TrueAchievements, il valore totale di tutti i giochi aggiunti ad Xbox Game Pass nel 2023 ammonta a quasi 9.000 dollari statunitensi. Più nello specifico:

USD $8763 negli USA

£7695 in UK

CA $11.425 in Canada

A $13.392 in Australia

€8879 in Europa

R $36898 in Brasile

Tra i titoli first party più importanti pubblicati su Game Pass da Microsoft abbiamo Starfield, Forza Motorsport, Hi-Fi Rush e Redfall. Oltre a questi, abbiamo assistito all'arrivo di alcuni grandi giochi di terze parti, tra cui Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, Atomic Heart, Dead Space, Remnant 2. Da Cocoon a Venba, sono poi stati numerosi anche gli indie aggiunti al catalogo nel corso degli ultimi 12 mesi.

Le gioie per gli abbonati non terminano di certo qui: nel 2024 ci sono già 40 giochi confermati su Xbox Game Pass.