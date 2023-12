Xbox Game Pass, è stato un 2023 memorabile: 50 giochi al day one, riassunti in un'immagine

Quello di Xbox Game Pass è stato decisamente un anno da ricordare. Pensate che, soltanto negli ultimi 12 mesi, Microsoft ha portato nel suo servizio la bellezza di 50 giochi che hanno debuttato al day one, segno di come questo continui ad essere uno degli obiettivi centrali nella strategia verdecrociata.

Realizzata e pubblicata dall'utente Baiisun su X|Twitter, l'immagine che trovate riportata in calce alla notizia riassume in maniera efficace tutti e 50 i giochi che, al day one, hanno scelto di debuttare anche su Xbox Game Pass. La lineup di quest'anno è davvero variegata, ricca tanto di tripla A quanto di produzioni minori.

Naturalmente l'occhio balza immediatamente su Starfield, probabilmente il gioco più atteso in assoluto dagli abbonati del servizio di gaming on demand. C'è però stato spazio anche per il sorprendente Hi-Fi Rush, Atomic Heart, Payday 3, Lies of P, Wo Long Fallen Dynasty, Forza Motorsport, Like a Dragon The Man Who Erased His Name, Exoprimal, tanto per citarne alcuni. Nella lista si ricorda, con un po' di amaro in bocca, anche Redfall, il gioco più abbandonato del 2023.

Gli appassionati degli indie hanno potuto immergersi nei mondi di The Last Case of Benedict Fox, Amnesia The Bunker, Sea of Stars, Cocoon, Venba, Planet of Lana e altri ancora. Insomma, difficilmente la proposta Microsoft non è riuscita a stuzzicare anche il vostro palato videoludico con una lineup tanto ampia e variegata.



A chiudere il 2023 di Xbox Game Pass ci sarà anche un Battle Royale in uscita a dicembre nel catalogo.