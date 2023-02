Xbox Game Pass: un 2023 da urlo nell'infografica sui giochi in arrivo

Quasi a voler indorare l'amara pillola dei giochi che diranno addio a Game Pass da metà febbraio, Microsoft si riaffaccia sui social per condividere un'infografica che testimonia, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'innegabile bontà dell'offerta confezionata dalla casa di Redmond per gli iscritti a Xbox Game Pass nel 2023.

L'elenco stilato dal team Xbox parte ovviamente dalle esclusive in arrivo su piattaforme verdecrociate e dal day one su Game Pass nel corso dell'anno appena iniziato: i primi due giochi citati da Microsoft sono infatti la space opera Starfield e lo sparatutto coop a base di vampiri Redfall.

Nell'infografica della casa di Redmond sui protagonisti del Game Pass nel 2023 trovano spazio anche Atomic Heart, Hollow Knight Silksong, Forza Motorsport, ARK 2, STALKER 2 e Lies of P. Non mancano nemmeno le produzioni relativamente 'minori' ma altrettanto importanti, basti citare in tal senso la frizzante esperienza multiplayer Party Animals e la promettente avventura The Last Case of Benedict Fox.

E voi, cosa ne pensate della lineup 2023 del Game Pass? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggero questo speciale sulla gigantesca mole di giochi in arrivo su Game Pass nel 2023.