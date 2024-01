Xbox Game Pass, sarà un 2024 pieno di giochi: ecco la video panoramica di Microsoft

All'infografica del content creator Baiisun con il mare di giochi in arrivo su Game Pass nel 2024 risponde il team social di Xbox con una video panoramica in italiano sui titoli che, da qui ai prossimi mesi, andranno ad ampliare la già enorme ludoteca del servizio in abbonamento di Microsoft.

Partendo dall'incredibile 2023 vissuto dagli iscritti al Game Pass, i ragazzi di Xbox Italia stilano l'elenco (rigorosamente parziale) dei videogiochi che entreranno presto a far parte del catalogo del servizio verdecrociato. Il filmato confezionato da Microsoft apre così una finestra sul caleidoscopico multiverso di esperienze interattive da vivere su PC, console Xbox e in Cloud Gaming nel corso del 2024 grazie a Xbox e PC Game Pass.

Dai titoli gestionali come ARA History Untold e Manor Lords alle avventure ruolistiche promesseci da Avowed ed Eiyuden Chronicle Hundred Heroes, passando per gli open world post-apocalittici come STALKER 2 e i titoli a vocazione cooperativa come 33 Immortals, il 2024 promette di essere un anno indimenticabile per gli abbonati al Game Pass. E questo, per tacere del futuro ingresso dei giochi Activision Blizzard e delle decine di titoli che transiteranno nel servizio con le Wave 1 e 2 a cadenza mensile, basti pensare al tenore dei primi giochi in arrivo su Game Pass nel 2024 come AC Valhalla e Resident Evil 2.