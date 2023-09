Xbox Game Pass con 25 milioni di abbonati: nessuna impennata post Activision

In concomitanza con l'arrivo di Lies of P nel catalogo di Xbox Game Pass, l'ondata di leak in casa Microsoft coinvolge anche il servizio di abbonamento verdecrociato.

In particolare, dai documenti trapelati tramite la Federal Trade Commission degli USA, si apprende che il volume di abbonati a Xbox Game Pass non è mutato in maniera significativa nel corso degli ultimi nove mesi circa. L'ultimo dato diffuso da Microsoft citava un totale di 25 milioni di utenti per il servizio: un valore che - stando alle parole di Phil Spencer - non sarebbe mutato in maniera significativa in seguito all'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard.

Una circostanza che a primo acchito potrebbe lasciare perplessi, ma che in verità può avere diverse spiegazioni. Da un lato, è ad esempio necessario ricordare come il processo di acquisizione non sia ancora ufficialmente terminato, in virtù delle verifiche attuate dagli organi anti-trust internazionali. Una circostanza dalla quale deriva peraltro anche l'attuale assenza dei titoli Activision Blizzard dal catalogo di Xbox Game Pass. Nel servizio, al momento, non sono ad esempio inclusi né i capitoli della serie Call of Duty né i vari episodi di Diablo o i mondi di World of Warcraft e Overwatch.



Ulteriori valutazioni sull'effettivo impatto dell'acquisizione di Activision Blizzard sul numero di abbonati Xbox Game Pass andrebbero dunque probabilmente rinviate a una fase più avanzata del processo di ingresso del publisher nell'ecosistema Microsoft.