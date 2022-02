Xbox Game Pass: disponibili ora 3 nuovi giochi per console, PC e cloud

Microsoft inaugura il mese di febbraio rimpolpando il catalogo di Xbox e PC Game Pass con tre nuovi giochi. Scopriamo assieme di cosa si tratta e su quali piattaforme possono essere giocati.

Xbox e PC Game Pass | I nuovi giochi del 3 febbraio

Dreamscaper (Cloud, Xbox e PC)

Contrast (Cloud e Xbox)

Telling Lies (Cloud, Xbox e PC)

La novità più succosa della giornata è sicuramente Dreamscaper, al suo debutto assoluto sulle console di casa Xbox. Trattasi di un roguelike d'azione altamente rigiocabile basato su un ciclo di sonno e veglia: di notte, il protagonista s'immerge nel suo subconscio per annientare un esercito di incubi; di giorno, esplora Redheaven per prepararsi al sogno successivo. Contrast, disponibile solo su Xbox e Cloud, è invece un originale platform sviluppato da Compulsion Games, che presenta uno stile anni '20 e numerosi enigmi basati su luci ed ombre. Telling Lies, infine, è un thriller investigativo dalla trama non lineare con protagonisti degli attori in carne ed ossa.

Il trittico odierno rappresenta solo l'inizio, poiché da qui fino alla metà di febbraio sono in arrivo anche tanti altri giochi in Xbox e PC Game Pass. Purtroppo, dovete anche prepararvi a salutare alcuni titoli piuttosto importanti: Control, Code Vein, Final Fantasy XII The Zodiac Age, The Medium, Project Winter e The Falconeer non saranno più disponibili dal 15 febbraio.