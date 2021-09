Xbox Game Pass: sono 3 i nuovi giochi disponibili da oggi 16 settembre

Per la seconda metà di settembre Microsoft ha preparato un'infornata memorabile per Xbox Game Pass, composta dalla bellezza di tredici giochi, otto dei quali al loro debutto assoluto sul mercato. Dopo Flynn: Son of Crimson aggiunto ieri, oggi è arrivato il turno di altri tre titoli: scopriamoli assieme.

Oggi 16 settembre sono arrivati in Xbox Game Pass tre nuovi giochi, due dei quali al Day-One: oltre a Superliminal (Cloud, Xbox e PC), ci sono anche le novità assolute SkateBird (Cloud, Console e PC) e I Am Fish (Cloud, Xbox e PC.

Xbox Game Pass | Nuovi giochi del 16 settembre

Superliminal (Cloud, Xbox e PC)

SkateBird (Cloud, Console e PC) - Day One

I Am Fish (Cloud, Xbox e PC) - Day One

Superliminal, lanciato sul mercato lo scorso anno, è un contorto video-puzzle in prima persona che vi chiede di evadere da un sogno surreale attraverso la risoluzione di rompicapi impossibili. Skatebird è un intuitivo gioco di skateboard con protagonista un simpatico uccellino, mentre I Am Fish è una colorata avventura basata sulla fisica con protagonisti quattro intrepidi pesciolini.

Dopo questa scorpacciata, potete già prepararvi a quello che vi aspetta nei prossimi giorni: domani arriva Aragami 2, mentre il 23 settembre tocca a Lost Words: Beyond the Page, Sable, Subnautica Below Zero e Tainted Grail Conquest. Il gran finale è affidato a Lemnis Gate (28 settembre), Astria Ascending (30 settembre) e Unsighted (30 settembre), seguiti il primo ottobre da Phoenix Point per Xbox One e Series X|S.