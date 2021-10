Xbox Game Pass: sono 3 i nuovi giochi disponibili da oggi 21 ottobre

Prosegue il ricchissimo mese di ottobre di Xbox Game Pass, che quest'oggi accoglie nel suo catalogo altri tre giochi, tra i quali spicca una novità al suo debutto assoluto sul mercato.

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 21 ottobre

Echo Generation (Cloud, Xbox e PC) - Day One

Dragon Ball FighterZ (Cloud e Xbox)

Everspace 2 Game Preview (PC)

Disponibile in Xbox Game Pass fin dal day-one, Echo Generation è un gioco d'avventura a turni con elementi sovrannaturali ambientato nel 1993. Dotato di una presentazione grafica in voxel art, narra di un gruppo di bambini impegnati a risolvere un mistero nella loro cittadina natale di Maple Town. Dragon Ball FighterZ, dal canto suo, non ha bisogno di presentazioni: trattasi di un picchiaduro di pregevole fattura sviluppato da Arc System Works, che dietro al sorprendente stile grafico cela un gameplay estremamente tecnico, facile da apprendere ma difficile da padroneggiare. Everspace 2, disponibile in accesso anticipato, è invece uno sparatutto spaziale single player dotato di una forte componente esplorativa, elementi GDR e un'avvincente storia ambientata in un open world.

Con queste tre novità non si esaurisce l'ondata di giochi di ottobre in Xbox Game Pass, che il prossimo giovedì proseguirà con l'introduzione di altri cinque titoli capitanati dalla novità Age of Empires IV.