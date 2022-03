Xbox Game Pass: altri 3 giochi sono disponibili da oggi 22 marzo

Il catalogo di Xbox e PC Game Pass continua ad accogliere nuovi giochi: oggi 22 marzo si contano ben tre nuovi arrivi, tra i quali spicca una novità assoluta per console.

Xbox e PC Game Pass | I nuovi giochi del 22 marzo 2022

Kraken Academy!! (Cloud, Console e PC) - Day one console

Tainted Grail: Conquest (Console)

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console e PC)

Annunciato in occasione dell'ID@Xbox Showcase della scorsa settimana, Kraken Academy!! festeggia il day one su console debuttando immediatamente nel catalogo di Game Pass. Trattasi di un'avventura in pixel art pervasa da un umorismo nero nella quale siete chiamati a liberare una scuola infestata dai fantasmi. Tainted Grail: Conquest è un ibrido tra un roguelike deck-based e un gioco di ruolo di stampo fantasy, mentre Zero Escape: The Nonary Games è una collection comprendente le versioni rimasterizzate di Zero Escape: Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors e Zero Escape: Virtue's Last Reward, giochi a metà strada tra il genere delle avventure grafiche e delle visual novel.

L'ondata dei nuovi giochi di marzo per Xbox Game Pass non si esaurisce oggi: il 24 marzo toccherà a Norco (PC) ed F1 2021 (console via EA Play), mentre il 31 marzo spetterà a Weird West (Cloud, Console e PC) chiudere il mese in bellezza.