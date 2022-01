Xbox Game Pass: 3 nuovi giochi sono disponibili da oggi 6 gennaio

La befana non si è dimenticata degli abbonati a Xbox Game Pass, ai quali oggi 6 gennaio ha portato tre nuovi titoli tutti da giocare. Scopriamo assieme di cosa si tratta.

La novità più importante di oggi 6 gennaio è sicuramente rappresentata da Mass Effect Legendary Collection (Xbox e PC), raccolta contenente i tre capitoli della trilogia originale in versione rimasterizzata con una grafica migliorata, un gameplay rivisitato e tutti i contenuti scaricabili. La collection arriva in Game Pass passando per EA Play, ciò significa che può essere giocata solo dagli abbonati ai tier Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass (il solo Game Pass per console non include EA Play). Ad accompagnare Mass Effect Legendary Edition ci pensano Outer Wilds (Cloud, Xbox e PC), eccellente gioco indipendente che ritorna nel catalogo dopo qualche mese di assenza, e Embr (Cloud, Xbox e PC), un frenetico gioco multiplayer cooperativo con protagonisti dei pompieri.

Xbox e PC Game Pass | Le novità del 6 gennaio

Mass Effect Legendary Edition (Xbox e PC) - via EA Play

Outer Wilds (Cloud, Xbox e PC)

Embr (Cloud, Xbox e PC)

Questi tre nuovi giochi fanno parte del primo aggiornamento di gennaio per Xbox Game Pass, che nei giorni scorsi aveva già portato Gorogoa, Olija e The Pedestrian. Il 13 gennaio sono previsti Spelunky 2 e The Anacrusis, mentre il 20 gennaio toccherà a Rainbow Six Extraction.