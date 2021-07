Xbox Game Pass, 3 nuovi giochi disponibili da oggi: c'è anche una novità assoluta

Il ricchissimo piano preparato da Microsoft per la seconda metà di luglio prevede oggi l'introduzione di ben tre nuovi giochi nel catalogo di Xbox Game Pass per cloud, console e PC, tra i quali spicca un titolo al suo debutto assoluto sul mercato.

Xbox Game Pass | I nuovi giochi del 22 luglio

Last Stop (Cloud, Xbox e PC) - Day One 22 luglio

Atomicrops (Cloud, Xbox e PC) - 22 luglio

Raji: An Ancient Epic (Cloud, Xbox e PC) - 22 luglio

La novità più importante è rappresentata da Last Stop, avventura in terza persona per giocatore singolo scritta e sviluppata da Variable State (studio già creatore del pluripremiato Virginia, che fa il suo debutto direttamente all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. In Last Stop siete chiamati a controllare tre differenti personaggi - la liceale Donna, il padre di mezza età John e l'ambiziosa professionista Meena - le cui vite s'intrecciano a seguito di una crisi soprannaturale. Ad affiancarlo ci sono Atomicrops, un simulatore agrario roguelite in cui dovete gestire delle coltivazioni in una landa post-apocalittica invasa dai mutanti, e Raji: An Ancient Epic, un gioco d'azione e avventura ambientato nell'antica India realizzato in stile pahari, con la combinazione di texture dipinte a mano e modelli tridimensionali.

Tra pochi giorni saranno seguiti da Blinx: The Time Sweeper e Crimson Skies: High Road to Revenge (su Cloud e Xbox dal 26 luglio), Microsoft Flight Simulator (al suo debutto su Xbox Series X|S il 27 luglio) e altri quattro giochi tra i quali spiccano Omno e The Ascent (dal 29 luglio su Cloud, Xbox e PC).