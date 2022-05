Xbox Game Pass: sono 3 i nuovi giochi di oggi 10 maggio, tutti al day one

Quella di oggi 10 maggio è la giornata delle prime volte per Xbox Game Pass. Sono ben tre i giochi appena arrivati nel catalogo, tutti - chi in un modo, chi in un altro - al loro debutto assoluto nell'ecosistema della casa di Redmond.

Xbox Game Pass | Le novità del 10 maggio 2022

Eiyuden Chronicle: Rising (Cloud, Console e PC) - Day one assoluto

This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console e PC) - Day one su Xbox Series X|S

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (Cloud, Console e PC) - Day one su Xbox e PC

Il fiore all'occhiello della giornata è Eiyuden Chronicle: Rising, che sceglie di festeggiare il day one entrando immediatamente a far parte del catalogo di Xbox Game Pass. Trattasi di un action GDR in due dimensioni che funge da prequel/antipasto per Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, piatto principale in uscita l'anno prossimo. La seconda novità è rappresentata da This War of Mine: Final Cut, che a qualche anno dal lancio su PC debutta anche su Xbox Series X|S con una versione appositamente rimasterizzata con grafica 4K, mappe aggiornate, miglioramenti all'interfaccia utente, e tutti gli aggiornamenti e le espansioni gratuite uscite nel corso del tempo. Per l'occasione, la Final Cut è stata aggiunta anche in PC Game Pass. Menzioniamo infine Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, versione celebrativa della visual novel di Spike che esordisce su PC e Xbox nel miglior modo possibile, ossia finendo subito nella selezione di Game Pass. Fino ad oggi poteva essere giocato solo su Nintendo Switch e dispositivi mobili.

La prima ondata di maggio per Xbox e PC Game Pass si esaurirà tra due giorni con NHL 22, che si unirà al catalogo di Ultimate via EA Play. Continuano intanto a circolare i rumor che vogliono l'arrivo di Ubisoft+ in Xbox Game Pass Ultimate.